Fiorentina, Mastantuono nella storia: il più giovane con una marcatura multipla in Serie A
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Franco Mastantuono è stato, senza alcun dubbio, uno dei protagonisti della vittoria sul campo del Venezia per 4-1. Per l'argentino la tripletta messa a segno al 'Penzo' significa anche scrivere una pagina di storia del club viola. A 19 anni e 28 giorni l'ex Real Madrid è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad avere realizzato una marcatura multipla (doppietta) in Serie A.
Superato Claudio Desolati (due gol a 19 anni e 52 giorni, il 17 marzo 1974 vs Torino).
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