Fiorentina, nodo clausola per il rinnovo di Vlahovic. Via solo per offerta fuori logica

Forse solo con una offerta fuori da ogni logica - scrive Il Corriere dello Sport - la Fiorentina potrebbe privarsi di Dusan Vlahovic. Altrimenti nessun dubbio sul piano e cioè il rinnovo del serbo. La proposta è di quattro anni a 3 milioni a stagione più bonus legati ai gol. C'è il nodo relativo alla clausola, che magari potrebbe sbloccarsi con il ritorno di Rocco Commisso in Italia alle porte del campionato. L'idea della Fiorentina è di metterla a 70-80 milioni, mentre 40-50 è l'intenzione del procuratore dell'attaccante. Sull'inizio di sicuro non si transige: giugno 2022.

Zero offerte ufficiali - Ad oggi, per quanto ci possa essere stato un pour parler tra l'agente di Vlahovic con Tottenham ed Inter, la Fiorentina non ha ricevuto offerte significative per l'attaccante. Commisso ha dato ordine di "difendere" il serbo a tutti i costi e anche in caso di proposta di fronte alla quale non puoi far finta di niente, il presidente viola senza clausole di sorta avrebbe comunque l'ultima parola. Per poter rispedirla al mittente.