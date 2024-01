Fiorentina, non c'è l'accordo per il rinnovo di Bonaventura: distanza tra domanda e offerta

Spazio alla trattativa per il rinnovo di Giacomo Bonaventura su La Repubblica. I dialoghi per il prolungamento dell’ex Milan, che un anno fa ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al giugno del 2024, con opzione a favore della società fino al 2025, hanno subito un rallentamento. Bonaventura, che al momento guadagna 1,5 milioni di parte fissa più bonus da 400/500mila euro facilmente raggiungibili, vorrebbe un ingaggio alto o almeno il consolidamento della posizione attuale, mentre la Fiorentina vorrebbe abbassare la parte fissa dal milione e mezzo a poco più di un milione, alzando quella relativa ai bonus.

Le parti si riaggiorneranno in tempi brevi per risolvere la questione. Anche perché la trattativa era stata impostata nella prima parte di stagione e bene, mentre nelle ultime settimane ci sono stati questi rallentamenti e nessuna novità.

Le parole di Barone sul mercato.

“Voglio chiudere un dettaglio per la società e la squadra: Jonathan Ikoné non è sul mercato, non è in vendita. Non andrà alla Roma, rimane alla Fiorentina. Quindi, chiedo a tutta la tifoseria, di stare accanto al gruppo. Jonathan ha preso la responsabilità e il coraggio di tirare un rigore in cui perdevamo 1-0, l’ha sbagliato e sono cose che hanno conseguenze. Ma il gruppo lo aiuta e lo ama, il mercato è fatto di dettagli e nei prossimi giorni ci sarà qualche nuova entrata”.