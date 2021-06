Fiorentina, non solo Ribery: anche il club manager Antognoni verso il divorzio

Non solo Franck Ribery, anche Giancarlo Antognoni corre dritto verso l'addio alla Fiorentina. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri è andato in scena un incontro tra la società e il club manager viola, che ha fatto sapere di essere intenzionato a restare solo con un incarico diverso. Così non sarà - o non dovrebbe essere - perché l'idea del club è quella di allontanarlo dalla prima squadra.