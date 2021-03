Fiorentina, nulla di grave per Castrovilli: Prandelli punta a recuperarlo per il Benevento

Nulla di grave per Gaetano Castrovilli, che dopo la gara con la Roma ha riportato una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, comunque, la Fiorentina non dovrebbe farne a meno per troppo tempo. Salterà sicuramente il Parma questo weekend, ma Cesare Prandelli punta a recuperarlo già per sabato prossimo col Benevento. Se non dovesse farcela, il rientro slitterebbe alla successiva gara col Milan.