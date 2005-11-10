Fiorentina, occhi su Belghali per la fascia destra: potrebbe essere l'erede di Dodo

La Fiorentina è in cerca di una soluzione per la fascia destra, considerando che Dodò lascerà un posto scoperto sulla fascia, motivo per cui è partita la ricerca del suo sostituto. Secondo quanto riportato da Simone Bernabei, giornalista della squadra mercato di Radio FirenzeViola, la Fiorentina sta monitorando Rafik Belghali dell’Hellas Verona.

Il calciatore algerino con cittadinanza belga ha il contratto in scadenza nel 2029 e ha totalizzato 29 presenze nella stagione che si è conclusa, con due gol. La retrocessione in Serie B potrebbe facilitare la cessione, coi viola molto interessati.ò