Fiorentina, oggi niente allenamento per Parisi: il terzino si aggregherà alla squadra lunedì

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il neoacquisto della Fiorentina Fabiano Parisi, oggi non ha svolto la seduta di allenamento insieme alla squadra. Il terzino ex Empoli si aggregherà alla squadra da settimana prossima. Riposo quindi per il classe 2000 per il fine settimana che da settimana prossima raggiungerà Biraghi e compagni per iniziare l'avventura in viola.