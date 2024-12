Fiorentina, Palladino: "C'è mancato cinismo. Peccato l'uscita, tenevamo alla coppa"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il ko casalingo ai rigori contro l’Empoli nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Eravate contratti ad inizio gara per quanto accaduto nei giorni scorsi?

"Quando succedono cose così importanti emotivamente, è ovvio che ci sia un contraccolpo. Abbiamo passato 3 giorni con questo pensiero riguardo a un nostro ragazzo, che ora sta bene e va lasciato tranquillo con la famiglia. Soprattutto nel primo tempo eravamo un po' frenetici, ma questo non deve essere un alibi. Nel secondo tempo siamo tornati i soliti, l'abbiamo ripresa e abbiamo creato tante occasioni che poi non abbiamo sfruttato. Peccato essere usciti, ci tenevamo a questa Coppa Italia".

Cambi troppo in ritardo?

"I cambi ci hanno dato energia e come sempre un valore aggiunto. Non è una questione di cambi prima o dopo, abbiamo creato tanto e il secondo gol è stata una nostra uscita sbagliata. Abbiamo pareggiato questa partita e poi l'abbiamo persa ai rigori: ci dispiace, ci tenevamo".

Sei rammaricato per quelle occasioni fallite?

"Gli episodi decidono le partite, al primo episodio abbiamo preso subito gol e loro sono stati più cinici di noi. Se non sei cinico, come noi siamo di solito... Abbiamo creato tantissimo, non possiamo rimproverarci nulla se non essere più cinici. Abbiamo concesso pochissimo e quel poco l'abbiamo pagato caro".