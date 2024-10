Fiorentina, Palladino premia la squadra con più riposo: di nuovo in campo martedì

Se ogni promessa è un debito, Raffaele Palladino è stato un uomo di parola. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico della Fiorentina aveva attaccato nello spogliatoio un cartellone con i possibili giorni di “vacanza” da concedere durante la sosta del campionato in base ai risultati della squadra. In questo senso, la vittoria di domenica scorsa contro il Milan è stata importante.

Non a caso, nella giornata di ieri, è scattato il premio, primo dei quattro giorni di relax concessi dal tecnico campano: salutati i calciatori dopo l'allenamento di giovedì, Palladino ha dato loro appuntamento alla seduta che martedì aprirà la strada verso la trasferta di Lecce. Il gruppo sarà praticamente al completo per il ritorno dei nazionali (pochi stavolta, per vari motivi).

La ripresa di martedì al centro sportivo servirà subito a Palladino per fare il punto sulle condizioni degli infortunati, con riferimento particolare a Kean che ha saltato la chiamata di Spalletti in Nazionale causa lombalgia. Da valutare anche Pongracic, che si porta dietro una problema ai flessori dalla vigilia di Fiorentina-Lazio del 22 settembre: salvo sorprese sgradite, nessun problema per il centravanti e nemmeno per il difensore croato ed ex Lecce che sarà inserito almeno tra i convocati. Per Mandragora, invece, se ne riparla a fine mese dopo l'intervento al menisco.