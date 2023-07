Fiorentina-Parma 1-1 nella prima amichevole dell'anno: a Estevez risponde Cabral

Termina con un pari la prima sfida amichevole di Fiorentina e Parma in questa stagione 2023/24:nel nuovissimo Viola Park i padroni di casa passano subito in svantaggio grazie ad un bel triangolo in velocità che premia Estevez, freddo nel beffare Terracciano sul suo palo. I ducali vanno anche vicini al bis ma la Fiorentina col passare dei minuti guadagna campo e a pochi secondi dal duplice fischio pareggia il contro con una verticalizzazione che premia Cabral, bravo a superare Chichizola.

Nella ripresa i tanti cambi costringono le squadre a trovare nuovi equilibri e val la pena segnalare i primi minuti in maglia viola dell'ultimo arrivato Parisi e in divisa crociata dei nuovi acquisti Partipilo e Colak. Una sola emozione nella seconda frazione: arriva all'88', quando Mandragora chiama alla parata in tuffo Corvi su tentativo dalle media distanza. Termina 1-1 e i due allenatori avranno sicuramente raccolto indicazioni importanti dopo un paio di settimane di rito.