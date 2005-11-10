Milan Women, ecco il nuovo numero 9: triennale con Sara Kanutte Fornes
AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Sara Kanutte Fornes dal Malmö FF. L'attaccante norvegese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029.
Nata il 1° dicembre 2001 sull'isola di Gossen, nei pressi di Molde, Sara muove i primi passi nel calcio con il Gossen Idrettslag prima di debuttare a soli 15 anni in Terza Divisione con lo SK Træff. Qui realizza 50 gol in 27 presenze, numeri che le valgono il trasferimento al Rosenborg, con cui esordisce nella Toppserien nel 2018, contribuendo ai piazzamenti nelle zone alte della classifica.
Nel 2023 la norvegese approda in Svezia, dove veste la maglia dell'Hammarby, per poi essere ceduta in prestito all'IFK Norrköping, conquistando rapidamente un posto da titolare, con 11 reti in 23 incontri e diventando la migliore marcatrice della squadra. Nel 2024 si trasferisce poi al Malmö FF.
Parallelamente al percorso nei club, Sara è un punto di riferimento anche per le selezioni nazionali giovanili norvegesi.
Sara Kanutte Fornes indosserà la maglia numero 9.