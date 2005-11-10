Immobile sulla Lazio: "Frattesi aveva il fuoco dentro. Pinamonti? A Roma c'è pressione"

A margine degli eventi legati al 'World Legends Padel Tour', l'ex attaccante di Lazio e Torino Ciro Immobile ha commentato la fresca nomina di capo delegazione della Nazionale italiana Under 16 dopo essersi ritirato dal calcio giocato: "Sono felice, davvero. Ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione di dover smettere. Quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo. Sono a completa disposizione dei ragazzi. So quanto è importante, in questo momento storico, la crescita dei giovani. Spero di portare la mia esperienza a tutti loro e di partire alla grande".

Ti aspetta una Lazio prima in classifica dopo tre giornate. Che cosa ti aspetti?

"Mi aspetto di tutto dalla Lazio, devo dire la verità. Però hanno fatto un bell'inizio di campionato, nonostante i vari problemi che hanno, e hanno fatto anche un buon mercato, perché i giocatori che sono arrivati stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso. Sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra vivo e più divertente".

Cosa pensi dei nuovi innesti della Lazio, Frattesi e Pinamonti?

"Per Davide si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. In queste prime partite ha fatto un bello show, che sta facendo divertire sicuramente i tifosi. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere sentirlo da un ragazzo come lui, che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i suoi gol li farà, perché anche a Sassuolo li ha fatti. L'importante è saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato".

C'è una missione che ti proponi in questo tuo nuovo ruolo con le Nazionali giovanili?

"Sì, quella di fare tutto il possibile per dare continuità ai ragazzi. L'Under 16 è una Nazionale che vive una fase di età molto importante. Si approccia all'Under 17, che inizia già a disputare l'Europeo di categoria. I ragazzi partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione. Noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nel miglior modo possibile. Non dobbiamo fargli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. È facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida".