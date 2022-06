Fiorentina, per il centrocampo si guarda in casa Valencia: piace il talento statunitense Musah

La Fiorentina guarda in Spagna per rafforzare la linea mediana. Secondo quanto riportato da Tuttosport i viola stanno seguendo il nazionale americano Yunus Musah del Valencia. Classe 2002, centrocampista centrale ma in grado di giocare anche mezzala e trequartista, è valutato circa 15 milioni di euro.