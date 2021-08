Fiorentina, per l'attacco spunta anche Carlos Pena: è in scadenza con la Dinamo Kiev

Carlos de Pena è l'ultimo nome per l'attacco accostato alla Fiorentina, alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo Tuttosport il classe '92, in scadenza a dicembre con la Dinamo Kiev, piace al sodalizio viola per l'attacco. L'alternativa è Riccardo Orsolini, ma il Bologna continua a chiedere 15 milioni per cederlo.