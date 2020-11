Fiorentina, Pezzella e le voci sul Barcellona: il club viola farà un altro tentativo per il rinnovo

vedi letture

La Fiorentina nelle prossime settimane cercherà di capire se ci sarà margine per riprendere la trattativa per il rinnovo di German Pezzella, attualmente in scadenza nel 2022. Il capitano viola, ha attirato l'interesse di diverse squadre, soprattutto dalla Spagna, compreso il Barcellona di Koeman a caccia di un innesto low cost in vista di gennaio. Il club di Commisso vuole evitare la beffa dell'addio a parametro zero e la strada maestra è proprio quella del prolungamento dell'attuale accordo. A riportarlo è La Nazione.