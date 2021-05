Fiorentina, Pezzella in uscita: Pioli lo accoglierebbe al Milan, piace anche in Liga e Bundes

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, il difensore German Pezzella ha ammiratori in più d'un campionato. Il difensore è in uscita dalla Fiorentina, che spera di monetizzare più possibile anche se sarà complicato immaginarsi di ricavare oltre 10 milioni dalla sua cessione: il capitano viola è seguito dal Milan di Pioli in Italia, dal Valencia e dal Getafe in Spagna e dal Bayer Leverkusen in Germania.