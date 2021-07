Fiorentina-Polisportiva C4, le formazioni ufficiali: Callejon e Kokorin dal 1'

vedi letture

La Fiorentina scende di nuovo in campo a Moena, allo stadio Cesare Benatti (calcio di inizio alle ore 17.00). Seconda amichevole per i viola, Italiano schiera il 4-3-3 con Callejon, Kokorin e Sottil in attacco. In mezzo al campo spazio a Bianco, Duncan e Bonaventura:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (C), Milenkovic, Igor, Terzic; Bianco, Duncan, Bonaventura; Callejon, Kokorin, Sottil. All. Italiano.

Polisportiva C4: Pallotta; Ferreira, Carocci, Matarazzi, Coresi; Petterini, Tempesta, Agostini; Fondi, Rivamar, Pantaleoni. All. Bicerna.