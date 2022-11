Fiorentina, possibile affondo da 15 milioni per Sabiri: resterebbe in prestito alla Samp

vedi letture

Che Abdelhamid Sabiri, fantasista del Marocco, piaccia alla Fiorentina non è cosa nuova ma Primocanale, sito di notizie sulla Liguria, scrive che il club viola potrebbe acquistarlo per 15 milioni già a gennaio lasciandolo però in prestito alla Sampdoria fino a fine anno.