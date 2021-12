Fiorentina, Pradè: "Contro la Salernitana facile solo in apparenza. Era un esame per noi"

Initervistato dai canali ufficiali di ACF Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato così al termine del match vinto largamente contro la Salernitana: "Una partita che poteva sembrare facile, ma si è rivelata difficilissima. Era un esame importante per noi. Abbiamo iniziato contratti, perché sapevamo quali erano le difficoltà e nel campionato italiano può accadere di tutti. bravi Italiano e i ragazzi. Ora piedi per terra e pensare gara dopo gara. I tifosi ci stanno dando qualcoda in più in casa. Mercoledì c'è un impegno importante. teniamo tantissimo alla Coppa Italia, quindi dovremo prepararci bene per mercoledì. Confronto con l'anno scorso? Non voglio neanche pensarci. le ultime due stagioni sono state maledette. I numeri parlano chiaro. Siamo tutti felicissimi, a partire dal presidente. Siamo sulla buona strada. Il gioco? L'abbiamo detto più volte anche nelle sconfitte. Nelle sette gare perse abbiamo sempre avuto un'identità ben precisa. Forse a Venezia abbiamo sbagliato davvero. L'identità ci deve accompagnare per il nostro futuro".