Fiorentina, Pradè: "Milenkovic ha rinunciato ad altri club pur di restare. E' un pilastro per noi"

Nel suo intervento a margine dell'allenamento a porte aperte al Viola Park, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche del momento di Nikola Milenkovic dopo l'errore di lunedì sera:

"È un pilastro per noi. Ha fatto tanto per la Fiorentina, così come noi per lui. Ha rinunciato ad altri club pur di restare a Firenze. Ha tutta la nostra fiducia e stima, è uno dei nostri capitani", il pensiero del dirigente gigliato.