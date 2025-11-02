Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, è già partito il toto-nome per il post Daniele Pradè: due nomi in pole position

© foto di Giacomo Morini
Niccolò Righi
Oggi alle 09:23Serie A
Niccolò Righi

Il primo scossone è arrivato ancor prima dei novanta minuti decisivi di oggi contro il Lecce perché Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. La notizia di è di ieri e ha scosso l’ambiente viola, con l’ex ds che in mattinata ha rassegnato le proprie dimissioni al termine di un altro episodio di proteste accaduto nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre quando Firenze è stata tappezzata di striscioni in contrapposizione all’operato di società, allenatore e giocatori.

La decisione, dunque, questa è volta è stata ferma e irremovibile, scrive La Gazzetta dello Sport, nessun passo indietro come c’è stato nei mesi precedenti anche grazie alla fiducia sempre costante manifestata al proprio dirigente dal Presidente Rocco Commisso.

E adesso chi prenderà il posto alla scrivania lasciata vuota da Pradè? In un primo momento sarà il direttore tecnico Roberto Goretti a fare le veci dell’ex ds ma si dovrebbe trattare di un ruolo provvisorio. Tra i papabili candidati la rosea fa i nomi di Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi, liberi dopo le esperienze con Juventus e Salernitana. Solo ipotesi per adesso, scrive il quotidiano, con la scelta definitiva che si avrà non prima della prossima settimana.

