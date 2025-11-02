Fiorentina, è già partito il toto-nome per il post Daniele Pradè: due nomi in pole position
Il primo scossone è arrivato ancor prima dei novanta minuti decisivi di oggi contro il Lecce perché Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. La notizia di è di ieri e ha scosso l’ambiente viola, con l’ex ds che in mattinata ha rassegnato le proprie dimissioni al termine di un altro episodio di proteste accaduto nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre quando Firenze è stata tappezzata di striscioni in contrapposizione all’operato di società, allenatore e giocatori.
La decisione, dunque, questa è volta è stata ferma e irremovibile, scrive La Gazzetta dello Sport, nessun passo indietro come c’è stato nei mesi precedenti anche grazie alla fiducia sempre costante manifestata al proprio dirigente dal Presidente Rocco Commisso.
E adesso chi prenderà il posto alla scrivania lasciata vuota da Pradè? In un primo momento sarà il direttore tecnico Roberto Goretti a fare le veci dell’ex ds ma si dovrebbe trattare di un ruolo provvisorio. Tra i papabili candidati la rosea fa i nomi di Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi, liberi dopo le esperienze con Juventus e Salernitana. Solo ipotesi per adesso, scrive il quotidiano, con la scelta definitiva che si avrà non prima della prossima settimana.
