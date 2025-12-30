Walter Sabatini ammette: "Speravo che la Fiorentina chiamasse: do il meglio in quei contesti"

C'è stato anche il nome di Walter Sabatini fra i tanti dirigenti che stampa e tifosi hanno ipotizzato nelle scorse settimane come ipotesi per risollevare le sorti della Fiorentina. L'ex dirigente di Roma ed Inter - fra le altre - è stato però soltanto una suggestione, visto che nel corso della sua carriera ha vissuto situazioni altrettanto complicate. Con la separazione da Daniele Pradè la Viola si è guardata intorno in cerca del profilo giusto per ripartire in questo momento di grossa difficoltà ed alla fine la scelta è ricaduta su Fabio Paratici.

Lo stesso Walter Sabatini però ha rivelato, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, di aver atteso invano in una chiamata da Firenze, nella quale continua a sperare.

Queste le sue parole in merito: "Fiorentina? Se mi chiamassero accetterei sicuramente la loro proposta, perché parliamo di un grande club. Lo dico con grande sincerità, speravo davvero in una chiamata da Firenze. La Fiorentina attraversa una fase delicata, ed è proprio in contesti complessi che sento di poter dare il meglio. Il desiderio di mettermi alla prova non mi ha mai abbandonato. È qualcosa che va oltre l’ambizione, quasi una forma di eroismo applicato al calcio”.