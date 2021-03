Fiorentina, Prandelli ora rischia: la partita contro il Parma diventa decisiva

La partita contro il Parma diventa decisiva per la panchina della Fiorentina e per Prandelli, che nonostante le smentite della società, è a rischio dopo i recenti risultati e dopo la media da 0,83 punti a partita da quando è tornato in viola. Commisso, che principalmente è adirato con la squadra ma che ovviamente monitora il quadro generale, in caso di ko potrebbe decidere per un nuovo ribaltone alla guida della squadra. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.