Ufficiale Fiorentina, preso Sohm: lo svizzero lascia il Parma dopo 5 anni

Simon Sohm è un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo svizzero saluta Parma ma non la Serie A, come si apprende dal sito ufficiale ducale: "Parma Calcio comunica che Simon Sohm è stato ceduto a titolo definitivo all’ACF Fiorentina. Con 155 partite complessive (fra Serie A, B e Coppa Italia), 7 gol e 13 assist con la maglia gialloblu, Simon ha conquistato una promozione in Serie A, partecipando al ritorno della squadra nella massima categoria: arrivato dal Fussballclub Zürich ad appena 19 anni, in cinque stagioni il centrocampista svizzero ha dimostrato la sua grande voglia di crescere, migliorando le sue performance e il suo rendimento in campo, fino a diventare un elemento di valore assoluto.

Oggi tutto il Club gialloblu augura il meglio a Simon per il prosieguo della sua carriera professionale.

Questo invece il comunicato della squadra viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simon Solomon Junior Sohm dal Parma Calcio 1913. Sohm, nato a Zurigo l' 11 aprile 2001, è cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, e con la maglia del Parma ha collezionato 155 presenze di cui 55 in Serie A mettendo a segno 5 gol. Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali Giovanili svizzere ed ha anche disputato 2 partite con la Nazionale Maggiore".