Fiorentina, prosegue il casting per la panchina: prima però la salvezza matematica

La Fiorentina pensa al futuro allenatore, ma prima si dovrà battere il Bologna per avvicinarsi sensibilmente alla salvezza matematica. Ancora osservati speciali De Zerbi e Juric. Per il tecnico del Sassuolo sembra essere in vantaggio lo Shakhtar e piace anche in Spagna. Quello del Verona resta ancora candidato in lizza. Gattuso, invece sembra un sogno tramontato. Ma per arrivare a decidere sulla panchina, scrive il quotidiano, conterà molto la permanenza in Serie A. A riportarlo è il Corriere dello Sport.