Fiorentina, quale centrocampo per il futuro? Dubbio Pulgar, certezza Castro-Amrabat

Quando una stagione inizia con l’ambizione di tornare in Europa e si chiude lottando per la salvezza vuol dire che c’è molto da cambiare in seno ad una squadra. Questo è il riassunto del 2021 della Fiorentina che in questo campionato ha mostrato lacune in tutte le zone del campo in maniera evidente. In particolare, guardando al centrocampo della formazione tornata da pochi giorni nelle mani di Giuseppe Iachini a fronte di qualità importanti dei giocatori in rosa sono anche chiari i problemi.

Detto che le corsie della mediana a cinque saranno soggette a revisione anche in base allo schieramento della retroguardia scelto dal prossimo tecnico dei viola per il cuore della mediana gli effettivi sono appena cinque: Erik Pulgar, Gaetano Castrovilli, Sofyan Amrabat, Giacomo Bonaventura e Borja Valero. Fra questi, al netto di Valentin Eysseric centrocampista adattato in scadenza di contratto, il giocatore che appare più in bilico appare essere il cileno ex Bologna, troppo altalenante nel suo rendimento per ipotizzare una conferma certa. Castrovilli e Amrabat sono invece da considerarsi perni sui quale basare la ricostruzione futura, così come Bonaventura che per esperienza e spirito di sacrificio ha dimostrato di essere un elemento molto importante per una squadra come la Fiorentina. Infine un dubbio più legato al cuore che a reali motivazioni tecniche: cosa fare con Borja Valero? Il “Sindaco”, com’è stato soprannominato a Firenze lo spagnolo, ha già spento 36 candeline nella stagione del ritorno in Toscana si è visto in rare occasioni, anche a causa di qualche acciacco fisico. Come ultimo elemento delle rotazioni può dire ancora la sua, ma non è neanche da escludere che appenda le scarpette al chiodo per iniziare una nuova avventura- Ovviamente in viola.