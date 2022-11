Fiorentina-Salernitana, le formazioni ufficiali: Italiano sceglie Cabral, Nicola punta su Bonazzoli

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Salernitana, gara delle 20.45 della 14^ giornata di Serie A: poche sorprese per Nicola, che a centrocampo ritrova Bohinen e lascia Dia in panchina, schierando Bonazzoli al fianco di Piatek in attacco. Candreva torna a fare l'esterno, costringendo Mazzocchi a traslocare a sinistra. Nella Fiorentina Cabral viene preferito a Jovic, mentre Amrabat e Mandragora comporranno il duo di centrocampo. Nel trio dietro la punta invece spazio a Ikoné, Bonaventura e Kouame.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Cabral.

Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Vilhena, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek.

Allenatore: Nicola.