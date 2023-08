Fiorentina senza Amrabat e Jovic, Italiano: "Il mercato aperto è un disturbo. Vedremo…"

vedi letture

Vincenzo Italiano, tecnico viola, ha parlato a Dazn nel pre-partita di Fiorentina-Lecce: "Oggi ci sono un po’ di rotazioni, obbligate, perché alcuni non hanno recuperato e poi, viste le partite ravvicinate, non bisogna rischiare e bisogna dare la possibilità a tutti. I nuovi devono integrarsi velocemente con noi, ma so che sono giocatori di qualità e che hanno la cultura del lavoro. Presto diventeremo una squadra vera".

Su Jovic e Amrabat out: "Il mercato aperto è sempre di disturbo per tutti. Non ti permette di essere sereno. Sono due situazioni da vedere, vedremo cosa succederà a fine mercato…".