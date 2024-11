Fiorentina, servono un'alternativa a Kean e un'ala. Maldini suggestione per l'estate

Fiorentina al lavoro, tra campo e mercato. La sessione di gennaio si avvicina e la squadra viola, per restare in corsa su tutti i fronti, necessita di qualche innesto. Il primo tassello da sistemare è quello del vice Kean, per dare respiro in caso di necessità all'ex attaccante della Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport Cristian Shpendi è un nome proiettato all'estate, quindi a meno di colpi di scena il ventunenne sarà trattato più avanti o comunque nell'ottica di bloccarlo per giugno (i romagnoli chiedono 15 milioni).

Il profilo più verosimile per alternare Kean fin da subito rimane Milan Djuric: trentaquattro anni, in scadenza con il Monza e dai costi più che accessibili. Magari la dirigenza viola si guarderà attorno in cerca di soluzioni diverse e magari più giovani, altrimenti proverà a capire se esistano i presupposti per strappare il centravanti bosniaco ai brianzoli. I rapporti con il suo procuratore sono ottimi, così come lui accetterebbe di corsa la proposta della Fiorentina. Raffaele Palladino lo stima e ne ha caldeggiato l'arrivo ad agosto, anche per questo non è escluso che gli uomini mercato viola ci riprovino in extremis.

Nel frattempo, Daniele Pradè e i suoi collaboratori pensano all'innesto di un esterno. In questo senso, è tornato di moda un vecchio obiettivo viola ovvero Ruben Vargas: classe 1998, svizzero in forza all'Augsburg. L'idea però è di andare su un profilo più giovane: ecco perché non prende quota l'ipotesi legata a Domenico Berardi, per il quale il Sassuolo chiede 15 milioni di euro.

Per il futuro, oltre a Shpendi, piace anche Daniel Maldini del Monza. Il suo contratto (valido fino al 2026) comprende una clausola da 12 milioni di euro per Italia e da 15 milioni per l’estero. Nessun contatto fino ad ora con il club brianzolo, che non intende cederlo a gennaio. Può essere invece avviato un discorso per giugno, magari chiudendo la trattativa nei mesi precedenti.