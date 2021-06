Fiorentina, si fa in salita la trattativa con il Porto per Sergio Oliveira

Dopo giorni interi in cui dal Portogallo arrivavano voci circa un accordo tra Porto e Fiorentina per Sergio Oliveira per una cifra vicina attorno ai 20 milioni di euro ed un ingaggio da oltre 3 milioni di euro, si registra una frenata sull'operazione per il centrocampista. La società viola, infatti, pur ritenendo il giocatore molto valido non pare intenzionata a fare follie a livello economico: per questo motivo si punta ad investire 10-12 milioni di euro, più l'inserimento di eventuali bonus. Di fatto alle cifre che vengono chieste dal Porto la trattativa non può decollare, anche per quanto riguarda lo stipendio chiesto dal giocatore che complicherebbe molti equilibri. Non uno stop definitivo alla trattativa, che dunque può proseguire, ma non alle cifre rilanciate dal Portogallo.