Fiorentina, si ferma Gosens: tedesco costretto a dare forfait all'11', al suo posto Balbo
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Nuova tegola per la Fiorentina, che dopo 11 minuti deve già fare a meno di Robin Gosens. Il terzino sinistro della Fiorentina, segnalato già non al meglio prima del match, è stato rischiato da Vanoli e si è infortunato subito: al suo posto dentro Balbo.
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