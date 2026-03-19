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Fiorentina, sondaggi da top club per Dodo: l'offerta per il rinnovo è di 2 milioni più bonus

Fiorentina, sondaggi da top club per Dodo: l'offerta per il rinnovo è di 2 milioni più bonusTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 15:16Serie A
Andrea Losapio

La Fiorentina non ha perso le speranze di arrivare al rinnovo di Dodo. Il difensore laterale brasiliano è in scadenza al 30 giugno del 2027, con i viola che hanno cercato di trovare un accordo per un prolungamento fino al 2030. Durata corretta, valore no. C'è ancora un po' di distanza fra la cifra offerta dalla società toscana - circa 2 milioni di euro a stagione più bonus - e la richiesta del calciatore, conscio di essere appetibile per diversi club in giro per l'Europa.

Nelle ultime settimane Milan e Inter hanno fatto un sondaggio esplorativo. Con il contratto in scadenza fra dodici mesi è chiaro che non ci sia la possibilità di chiedere cifre altissime per chi, fino all'anno scorso, aveva ricevuto apprezzamenti in giro per l'Europa. Qualora non si arrivasse a dama con il prolungamento contrattuale ecco che la valutazione si attesterebbe intorno ai 15 milioni di euro, considerando appunto il solo anno che lo separa dalla scadenza, al 30 giugno del 2027.

Da monitorare anche la situazione Juventus - che segue anche gli svincolati Celik e Mingueza - più interessamenti dall'estero. L'intenzione della Fiorentina è quella di allungargli il contratto, ma se non dovesse accadere entro giugno ecco che Dodò potrebbe diventare un'occasione per l'estate.

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