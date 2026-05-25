Lazio, è scoppiato il caso Isaksen: il danese si è rifiutato di entrare contro il Pisa

Come se non bastassero i problemi, in casa Lazio è scoppiato anche il caso Gustav Isaksen. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero nella sua edizione odierna, l'attaccante danese si sarebbe indispettito per le ultime panchine e sabato si sarebbe rifiutato quindi di entrare al posto di Cancellieri nella partita contro il Pisa.

Schierato titolare soltanto due volte nelle ultime nove uscite, Isaksen ha svolto un riscaldamento a bordo campo decisamente più fiacco e blando rispetto a quello dei compagni. Mister Sarri, una volta che Cancellieri ha chiesto il cambio a causa di un colpo, gli ha intimato di entrare in campo, ma l'ex Midtjylland si è negato abbassando lo sguardo e trincerandosi dietro a un: "Non le ma sento". Da qui, la scelta dell'allenatore laziale di inserire Daniel Maldini. E per Isaksen in estate può arrivare la cessione.

I numeri stagionali di Isaksen con la Lazio

Il classe 2001 in questa stagione ha collezionato 35 presenze con 5 gol e 1 assist, contando tutte le competizioni giocate coi biancocelesti.