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Lazio, è scoppiato il caso Isaksen: il danese si è rifiutato di entrare contro il Pisa

Lazio, è scoppiato il caso Isaksen: il danese si è rifiutato di entrare contro il PisaTUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:08Serie A

Come se non bastassero i problemi, in casa Lazio è scoppiato anche il caso Gustav Isaksen. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero nella sua edizione odierna, l'attaccante danese si sarebbe indispettito per le ultime panchine e sabato si sarebbe rifiutato quindi di entrare al posto di Cancellieri nella partita contro il Pisa.

Schierato titolare soltanto due volte nelle ultime nove uscite, Isaksen ha svolto un riscaldamento a bordo campo decisamente più fiacco e blando rispetto a quello dei compagni. Mister Sarri, una volta che Cancellieri ha chiesto il cambio a causa di un colpo, gli ha intimato di entrare in campo, ma l'ex Midtjylland si è negato abbassando lo sguardo e trincerandosi dietro a un: "Non le ma sento". Da qui, la scelta dell'allenatore laziale di inserire Daniel Maldini. E per Isaksen in estate può arrivare la cessione.

I numeri stagionali di Isaksen con la Lazio
Il classe 2001 in questa stagione ha collezionato 35 presenze con 5 gol e 1 assist, contando tutte le competizioni giocate coi biancocelesti.

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