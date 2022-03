Fiorentina, sospiro di sollievo per Piatek: l'infortunio del polacco non sembra essere grave

Come scrive La Repubblica (ed. Firenze), in casa Fiorentina sembra essere rientrata la preoccupazione di giovedì sera dopo l’infortunio di Krzysztof Piatek in Nazionale. L’attaccante era uscito con un taglio profondo all’altezza del tendine di Achille al termine dell'amichevole pareggiata dalla Polonia contro la Scozia — a segno proprio il Pistolero su rigore — e i media polacchi avevano parlato di sette punti di sutura per ricucire il brutto intervento subito. In realtà con il passare del tempo la botta sembra lasciare meno strascichi del previsto e Piatek potrebbe tornare anche prima delle tre settimane indicate in patria come periodo di recupero dall’infortunio. Anzi l’attaccante viola si è subito messo a disposizione, addirittura per lo spareggio di martedì, play off mondiale contro la Svezia per andare in Qatar: «Sono malconcio, ma non sarà un problema giocare martedì», ha detto Piatek dal ritiro polacco.