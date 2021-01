Fiorentina, summit tra Commisso e Prandelli: al centro della discussione anche il mercato

Nella giornata di oggi in casa Fiorentina, è andato in scena un incontro tra il presidente Rocco Commisso e il tecnico Cesare Prandelli, all'interno dell'hotel che ospita il numero uno viola in questi giorni nei quali è tornato in Italia. Al centro del dibattito l'ultimo pesantissimo ko contro il Napoli ma anche questioni relative al mercato, con la società gigliata che proverà a chiudere alcuni colpi nei prossimi giorni di questa finestra di trasferimenti invernale. A riportarlo è FirenzeViola.it.