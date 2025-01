Fiorentina, torna di moda il nome di Fazzini. E con l'Empoli c'è in ballo anche Kouame

La Fiorentina, secondo quanto raccolto dai colleghi di Firenzeviola, è tornata a seguire da vicino la situazione di Jacopo Fazzini, centrocampista di proprietà dell'Empoli al centro di tantissime trattative in questa sessione di gennaio.

I viola già nei mesi scorsi si erano interessati al giocatore, salvo poi virare su altri obiettivi. In questo mercato di gennaio Fazzini è stato prima seguito dal Napoli, quindi vicinissimo alla Lazio: il club biancoceleste, per ammissione del presidente Lotito, aveva formulato per lui una proposta da oltre 10 milioni complessivi però rifiutata dall'Empoli. Ora il rinnovato interesse viola, con gli azzurri che stanno invece trattando l'arrivo di Christian Kouame.

Nelle scorse ore, lo stesso tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino aveva parlato di mercato: "Michael è arrivato perché dovevamo sostituire Bove, per il resto spero che le trattative che la società ha aperto possano essere chiuse il prima possibile. Biraghi? Vedremo cosa succederà. Poi ne parleremo. Richardson e Pongracic possono partire? Punto su tutti, non solo su Marin. Tutti hanno avuto l'opportunità di giocare. La Fiorentina deve fare questo percorso, tutti possono giocare e sono dentro. Cosa le serve dal mercato? Mi servono i tre punti domenica. Del resto se ne occupa la società. Chi sarà adesso il sostituto di Kayode? Abbiamo giocatori a disposizione, c'è Moreno e anche altri possono giocare in quel ruolo".