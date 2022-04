Fiorentina, Torreira rincuora i compagni dopo la sconfitta: "Oggi più che mai, forza viola"

Un messaggio da leader da parte di chi non ha potuto partecipare alla partita contro la Salernitana. Il centrocampista Lucas Torreira, assente per infortunio a Salerno, sui social non ha fatto mancare il suo supporto alla Fiorentina dopo la sconfitta odierna, dedicando un bel pensiero a compagni e tifosi: "Oggi più che mai, forza viola", si legge sul suo profilo Instagram con un immancabile cuore viola alla fine.