Fiorentina, Torreira: "Siamo in tempo per correggere i nostri errori e raggiungere gli obiettivi"

vedi letture

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha lanciato un messaggio tramite i social per caricare l'ambiente dopo i recenti risultati che non sono stati in linea con le ambizioni della squadra viola: "C'è molta strada da fare. Siamo in tempo per correggere i nostri errori e raggiungere gli obiettivi. Questo è possibile con il nostro impegno e con il supporto dei nostri tifosi. Insieme ce la possiamo fare".