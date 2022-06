Fiorentina, tra mercoledì e giovedì i giorni dei summit decisivi tra Italiano e Barone

vedi letture

Firenzeviola.it spie che Vincenzo Italiano è ancora a Firenze, tra gli impegni del figlio con l'Under 15 e qualche giorno in Versilia al mare. E' atteso a breve il ritorno in Italia del dg Joe Barone, volato in America sia per gli impegni legati alla Lega dove ha ritrovato il presidente Commisso sia per il matrimonio del figlio nel week end scorso, a breve è atteso di nuovo a Firenze così mercoledì o giovedì potrebbero essere i giorni giusti.

Sul tavolo la stagione viola, esaltante dopo almeno tre di delusioni e cinque senza Europa e che ha ridato entusiasmo e lustro e per la quale dunque il tecnico si aspetta il giusto riconoscimento (con gratificazione in termini di adeguamento e rinnovo), avendo saputo gestire anche situazioni spinose e assenze importanti.