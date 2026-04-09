Fiorentina, Vanoli: "Ottima gara sotto tanti punti di vista, condannati dagli episodi"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Crystal Palace perso per 3-0 e valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League.

Si aspettava un Palace così fisico?

"Sapevamo che Il Palace era una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Abbiamo approcciato bene, episodio del rigore ci ha un po' destabilizzato. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo con grande personalità, ci è mancato il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Ad una squadra di Premier League non puoi concedere niente, hanno la qualità per farti gol. L'unica arrabbiatura è nel finale, rischiavamo di prendere anche il quarto".

Qualcosa in più dai suoi?

"Abbiamo fatto sotto tanti punti di vista un'ottima partita, ma ci siamo confrontati con una squadra di Premier e questi ci fa capire cosa ci serve per poter crescere. Dobbiamo essere bravi a recuperare per il campionato, dobbiamo chiudere presto. Il gol ci poteva tenere più aperta la partita di ritorno".

Il pensiero della salvezza ha condizionato la Conference?

"Sicuramente sì. Siamo stati bravi fino ad ora a tenerla aperta, mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con il gruppo completo. A questo livello, anche con i cambi si può fare la differenza. La squadra ha giocato con ottima personalità rispetto a Verona e gli episodi ti condannano, soprattutto il secondo e il terzo gol potevamo evitarli".