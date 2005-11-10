L'opzione di rinnovo per Vanoli non vale più, Corriere Fiorentino: "Grosso in chiusura"
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L'edizione odierna del Corriere Fiorentino concentra la sua attenzione sulla panchina viola. Paolo Vanoli ormai è ai saluti e il prossimo allenatore della Fiorentina sarà con ogni probabilità Fabio Grosso, in arrivo da Sassuolo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "L'opzione di rinnovo per Vanoli non vale più, Grosso in chiusura".
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