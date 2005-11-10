Fiorentina, Viery: "La Serie A è il massimo, mio padre mi ha chiamato così per Bobo"

Il difensore brasiliano della Fiorentina, primo acquisto della sessione estiva di Paratici, si è presentato oggi alla stampa.

In casa Fiorentina oggi è stato il giorno di Viery. Il difensore centrale brasiliano classe 2005 è stato il primo acquisto della sessione estiva di Fabio Paratici, prelevato dal Gremio con un maxi investimento da 15 milioni a cui se ne dovranno anche aggiungere due di bonus. Il giocatore ha parlato oggi alla stampa, raccontando perché ha scelto di unirsi al club toscano.

Viery: "Qui per il progetto, la Serie A è il massimo"

Nonostante sul giocatore ci fossero anche alcune big inglesi - è emerso come sul giocatore ci fosse il forte interesse del Newcastle - alla fine Viery ha scelto la Fiorentina: "Sono qui per il progetto. I viola stanno puntando molto sui giovani e penso che questo step mi aiuterà a crescere". Parlando della Serie A, il brasiliano ha poi aggiunto: "Per un difensore è il massimo, è un campionato molto tattico, che chiede molto".

La curiosità sul nome

Importante per la scelta del giocatore di arrivare in Serie A ci sono stati anche i gusti calcistici del padre. Viery infatti ha rivelato di chiamarsi così per un bomber che ha avuto un passato anche alla Fiorentina: "Mio padre seguiva tantissimo la Serie A ed era pazzo di Christian Vieri. Mi chiamo così in suo onore".

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