Fiorentina, Vlahovic: "Felice dei tanti gol segnati, peccato non aver superato Lukaku"

Intervistato dalla testata serba MozzartSport, l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic analizza la stagione appena conclusa, svelando il rimpianto di non essere riuscito a sorpassare il nerazzurro Romelu Lukaku: "Avevo un obiettivo prima dell'inizio della stagione, ma non erano esattamente i 20 gol. Ma quando sono arrivato a 10, l'obiettivo è cambiato. Nelle ultime tre partite non ho segnato e non sono riuscito a superare Lukaku ma sono sicuramente soddisfatto dei 21 gol. Tutto si guadagna con il lavoro e il sacrificio. Certo, ci saranno momenti in cui le cose non andranno ma va bene. Sono consapevole di tutto ciò. La cosa fondamentale è lavorare più duramente degli altri, essere sereni, credere in se stessi e ascoltare chi dà consigli", ha concluso come riportato da Firenzeviola.it.

Qui l'intervento completo.