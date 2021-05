Fiorentina, Vlahovic senza gol per la prima volta dopo quattro gare. La seconda nelle ultime 8

Nonostante il punto prezioso in chiave salvezza ottenuto dalla Fiorentina in casa del Cagliari per Dusan Vlahovic non è arrivato il gol. Una gara, quella della Sardegna Arena, che è la prima senza reti all’attivo per il serbo dopo quattro con ben sei centri. La seconda nelle ultime otto con un totale di 9 centri.