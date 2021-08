Fiorentina, Vlahovic verso la permanenza ma il Tottenham non molla la presa

vedi letture

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, nella partita per riuscire a tenere Dusan Vlahovic, la Fiorentina ha segnato un gol importante. Visto che anche ieri il centravanti ha ribadito di voler restare a Firenze. Non è purtroppo per la Viola ancora un gol decisivo. Perché il mercato non è a finito e quella che inizia domani sarà una settimana decisiva per riuscire a rispedire al mittente i tentativi che grandi club europei stanno facendo. L’affondo ulteriore sferrato nelle ultime ore dal club di Simeone ha avuto l’effetto di far traballare alcune convinzioni senza però cambiarle. La Fiorentina peraltro continua a far muro intorno al proprio gioiello. Prima di arrendersi però, sullo sfondo restano le squadre di Premier, Tottenham in testa, visto che anche il caso Harry Kane non è certo risolto.