Classifiche a confronto dopo 20 giornate di Serie A. La squadra col confronto migliore è la capolista Milan che, rispetto alla passata stagione, ha ben 18 punti in più. Al secondo posto insegue l'Inter di Conte, che ha tre lunghezze in meno rispetto alla passata stagione. Saldo positivo per la Roma e molto positivo per il Napoli. Al contrario, la Juventus un anno fa dopo 20 turni aveva 51 punti in classifica e ora 39 (con una gara in meno)

Le squadre col saldo peggiore sono Cagliari e Parma, entrambe con 15 punti in meno e in piena zona retrocessione. Di seguito il dato.

Milan 46 (+18 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 20 giornate)

Inter 44 (-3)

Roma 40 (+2)

*Juventus 39 (-12)

*Napoli 37 (+13)

Lazio 37 (-9)

Atalanta 36 (+1)

Sassuolo 31 (+9)

Hellas Verona 30 (+3)

Sampdoria 26 (+7)

Fiorentina 22 (-2)

Benevento 22 (in Serie B)

Udinese 21 (-3)

Genoa 21 (+7)

Bologna 20 (-4)

Spezia 18 (in Serie B)

Torino 15 (-12)

Cagliari 15 (-15)

Parma 13 (-15)

Crotone 12 (in Serie B)

*=Una gara in meno.