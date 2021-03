focus Corsa Champions, la Juve rischia: 7 e 18 aprile gare clou. Calendari a confronto

vedi letture

Chi si qualificherà alla prossima Champions League? Di seguito i calendari a confronto delle prime sette squadre in classifica della Serie A 2020/21. I 12 punti di vantaggio sul quinto posto lasciano l’Inter di Conte tranquilla sulla partecipazione, il prossimo anno, alla più importante competizione per club d'Europa. Con la vittoria di ieri sulla Fiorentina, il Milan dà nuova linfa alle proprie ambizioni Champions, ma vincono anche sia il Napoli che l’Atalanta, mentre la Roma perde terreno (-5 dalla quinta posizione in classifica). In bilico la Juventus: se i bianconeri dovessero perdere la gara col Napoli del 7 aprile, Pirlo verrebbe scavalcato da Gattuso. E la sfida del 18 aprile a Bergamo contro l’Atalanta assume i contorni di un vero e proprio scontro diretto. Di seguito la classifica e i calendari a confronto.

Classifica

Inter 65 punti (27 gare)

Milan 59 punti (28 gare)

Juventus 55 punti (27 gare)

Atalanta 55 punti (28 gare)

Napoli 53 punti (27 gare)

Roma 50 punti (28 gare)

Lazio 49 punti (27 gare)

Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino (data da decidere)

Recupero 28esima giornata

Inter-Sassuolo (data da decidere)

3 aprile - 29esima giornata

Bologna-Inter

Milan-Sampdoria

Torino-Juventus

Sassuolo-Roma

Napoli-Crotone

Lazio-Spezia

Atalanta-Udinese

7 aprile - recupero terza giornata

Juventus-Napoli

11 aprile - 30esima giornata

Inter-Cagliari

Parma-Milan

Juventus-Genoa

Roma-Bologna

Sampdoria-Napoli

Hellas Verona-Lazio

Fiorentina-Atalanta

18 aprile - 31esima giornata

Napoli-Inter

Milan-Genoa

Atalanta-Juventus

Torino-Roma

Lazio-Benevento

21 aprile - 32esima giornata

Spezia-Inter

Milan-Sassuolo

Juventus-Parma

Roma-Atalanta

Napoli-Lazio

25 aprile - 33esima giornata

Inter-Hellas Verona

Lazio-Milan

Fiorentina-Juventus

Cagliari-Roma

Torino-Napoli

Atalanta-Bologna

2 maggio - 34esima giornata

Crotone-Inter

Milan-Benevento

Udinese-Juventus

Sampdoria-Roma

Napoli-Cagliari

Lazio-Genoa

Sassuolo-Atalanta

9 maggio - 35esima giornata

Inter-Sampdoria

Juventus-Milan

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

12 maggio - 36esima giornata

Inter-Roma

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Bologna

16 maggio - 37esima giornata

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

23 maggio - 38esima giornata

Inter-Udinese

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Spezia-Roma

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio