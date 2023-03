focus Juventus, le plusvalenze non bastano per salvarsi. Bilanci a -600,7 milioni

vedi letture

Una cannibalizzazione della Serie A che ha finito di rompere il giocattolo. Perché la famiglia Agnelli aveva una situazione florida almeno fino al 2017, salvo poi credere di potere compiere un percorso di crescita facendo esplodere le spese. Cosa che non è andata a buon fine, perché tra plusvalenze e stipendi concessi a quindici-sedici giocatori della rosa (fra i primi 20 più costosi d'Italia) alla fine non c'era più la possibilità di tornare indietro. E così un modello più o meno sano fino al 2017, cioè l'anno della cessione di Pogba al Manchester United, è diventato un problema grosso.

-600 milioni

È questo il dato terrificante che la Juventus porta a bilancio e che negli ultimi tre anni è esploso definitivamente. Circa 520 milioni che, fra l'altro, sono mitigati dalla plusvalenza generata dallo scambio con il Barcellona fra Pjanic e Arthur, situazione che non ha certo aiutato il miglioramento dei già disastrati conti bianconeri. Gli stipendi di Ronaldo - circa 60 milioni lordi - sono stati sicuramente una mazzata, ma non l'unica negli ultimi anni. Perché fino al 2017 c'era un più che interessante -20 nel computo fra rosso di bilancio e attivo. Una situazione abbastanza tranquilla.

E ora?

È una domanda da farsi soprattutto perché la Juventus dovrà trovare il modo per rendersi sostenibile. Lanciare giovani è sicuramente una buona mossa per tenere gli stipendi sotto controllo, ma poi serviranno anche cessioni dolorose, probabilmente quella di Vlahovic in primis, ma non sarà l'unica. Il mancato rinnovo di Dybala è da vedere in questo senso, ma è chiaro che sarà un processo che avrà bisogno di 2-3 anni e non sarà facile da anticipare. Anche perché gli asset attuali che possano essere alienati non sono moltissimi. Vlahovic, appunto, Chiesa... E poi dipende come finiranno i vari filoni di inchiesta. La Juventus ha grossi problemi e senza aumenti di capitale sarà sempre più difficile ripianare le perdite.

I dati

2012: -48,6 milioni

2013: -15,9 milioni

2014: -6,7 milioni

2015: +2,3 milioni

2016: +4 milioni

2017: +42,6 milioni

2018: -19 milioni

2019: -40 milioni

2020: -71,4 milioni

2021: -210 milioni

2022: -238 milioni

Totale: -600,7 milioni