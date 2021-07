focus Serie A, coi raduni inizia la stagione 21/22: oggi tocca al Torino, domani l'Udinese

vedi letture

Euro2020, Copa America, Olimpiadi e poi... sarà di nuovo Serie A. Le venti squadre che comporranno il massimo campionato italiano 2021/22 sono pronte a tornare a lavoro e già in questa settimane partiranno i primi raduni e i conseguenti ritiri estivi. E se il domino di panchine ha rallentato la programmazione di alcune società, è lecito aspettarsi novità ogni giorno per quanto riguarda la programmazione dei ritiri e l'organizzazione delle amichevoli estive: Di seguito il programma delle 20 formazioni di Serie A:

TORINO

Prima squadra a radunarsi in Serie A sarà il Torino di Juric: oggi 6 luglio, al Filadelfia, dove tutti verranno sottoposti a tamponi e sierologico. Già domani, mercoledì 7, prima sgambata e giovedì vaccini. Dal 13 al 30 luglio, la squadra si trasferirà a Santa Cristina di Val Gardena (Bolzano). Definita anche una amichevole, il 31 luglio a Rennes contro i padroni di casa.

UDINESE

Raduno dietro l'angolo anche per la squadra di Gotti, che si ritroverà il 7 luglio in città: fino al 12 giocatori e staff faranno test e lavori atletici, dal 12 in poi lavoro sul campo e dal 19 partenza per il ritiro a Sankt Veit, in Carinzia.

INTER

I dettagli verranno svelati in una conferenza stampa prevista per mercoledì 7 luglio, ma il ritiro dell'Inter dovrebbe essere interamente ad Appiano Gentile in questa stagione, ed iniziare l'8 luglio con le prime visite mediche nella struttura interna nerazzurra.

MILAN

Come i cugini, i rossoneri partiranno l'8 luglio, con il raduno a Milanello e il ritiro che si terrà sempre tra le mura amiche. La squadra si sposterà solamente per le amichevoli, come quella fissata contro il Nizza il 31 luglio proprio nella città francese. Prevista anche un'altra amichevole, il 17 luglio a porte chiuse con la Pro Sesto, ancora però da ufficializzare.

ROMA

Raduno e primo allenamento a Trigoria l'8 luglio: come Inter e Milan i giallorossi faranno la preparazione nel proprio centro sportivo, anche se pare sia previsto un ritiro in Portogallo a fine luglio/inizio agosto. Niente di ufficiale al momento comunque.

LAZIO

Idee estremamente chiare in casa Lazio: la squadra partirà il 10 luglio per Auronzo, dover rimarrà fino al 28. Poi partenza per Marienfeld. Già definito il calendario delle amichevoli: il 17 contro l’Auronzo, il 20 contro una squadra di D, il 23 contro la Triestina, il 27 contro il Padova. Tutte le partite, su richiesta di Sarri, saranno disputate alle 18.30.

HELLAS VERONA

Per Di Francesco e i suoi ragazzi, ritiro dal 10 luglio al 24 a Primiero, sede storica per l'Hellas. Già ufficializzato anche il calendario delle amichevoli: il 17 sarà la volta di Hellas Verona-Top 22 Calcio Veronese, il 21 sfida al Real Vicenza, il 24 derby contro la Virtus Verona.

SASSUOLO

Ufficiali date e sede del ritiro della squadra di Dionisi: i neroverdi inizieranno l'11 luglio e concluderanno il 25 la preparazione a Vipiteno. Dovrebbero esserci 3 amichevoli durante il ritiro ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

FIORENTINA

Programma dei viola già definito e annunciato: il raduno ci sarà nel pomeriggio dell’11 luglio, poi a partire dal 12 luglio la squadra inizierà i test atletici e i primi allenamenti in attesa di partire per Moena il 17 luglio. Il ritiro durerà fino al 30 e verrà concluso da un'amichevole contro la Virtus Verona.

ATALANTA

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma dovrebbe essere essere un'estate senza spostamenti per gli orobici: raduno intorno al 12 luglio e ritiro a Zingonia per la squadra di Gasperini, che inizialmente sarà orfana di svariati nazionali.

EMPOLI

Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma già da ieri, 5 luglio, l'Empoli ha iniziato le visite mediche di rito e in questa settimana dovrebbe essere organizzato una sorta di pre-ritiro. Questo condurrà al ritiro vero e proprio, che dovrebbe cominciare il 12 luglio a Monteboro, sede abituale degli allenamenti del club.

CAGLIARI

Non ci sono conferme ufficiali, ma il programma sembra essere già pronto: il Cagliari dovrebbe arrivare a Pejo il 12 luglio per iniziare il ritiro, per chiuderlo il 24 pomeriggio/sera con un’amichevole a Vicenza contro il Vicenza. Ad Aritzo dovrebbe avvenire una seconda fase di ritiro, dal 27 al 31: il tutto in attesa dell'organizzazione di alcune amichevoli.

VENEZIA

La preparazione estiva della squadra di Zanetti avverrà dal 12 luglio al 25 a San Vito di Cadore, come annunciato dal club. Per il momento non sono state rese note amichevoli, col calendario degli incontri ancora in preparazione.

GENOA

Come annunciato da diverse settimane, il Genoa effettuerà il ritiro estivo a Neustift, dal prossimo 12 luglio e fino al 24. La Val Stubai riceverà il Grifone e i suoi tifosi dopo due anni a causa della pandemia che la scorsa estate inibì gli spostamenti.

SPEZIA

Per lo Spezia, ancora senza tecnico, il programma estivo è già ben definito: ritiro in Trentino Alto Adige, prima a Prato allo Stelvio, dal 12 luglio al 25, poi in Alta Val di Non, a Ronzone, dal 28 luglio al 7 agosto. La preparazione si concluderà a La Spezia.

BOLOGNA

I rossoblù, che hanno già fatto qualche allenamento di pre-ritiro, si alleneranno a Pinzolo dal 14 luglio al 24, come da nota ufficiale diramata diverse settimane fa. Organizzate anche due amichevoli: la prima contro la FeralpiSalò il 24, mentre il 30 sfida di prestigio contro il Borussia Dortmund.

JUVENTUS

Come da annuncio del nuovo Football Director Federico Cherubini, la stagione della Juventus inizierà il 14 luglio alla Continassa, sede scelta per il ritiro della squadra bianconera, che eviterà spostamenti vista la situazione di incertezza in Europa. Non ancora annunciato il calendario delle amichevoli.

SALERNITANA

In attesa di capire se il presente e il futuro della squadra sarà effettivamente in Serie A, si muove qualcosa anche in Campania sul fronte organizzazione del ritiro: dovrebbe iniziare il 15 luglio a Cascia, in Umbria.

NAPOLI

Programma stilato e ufficializzato dagli azzurri: dal 15 luglio la squadra sarà a Dimaro Folgarida, mentre il 5 agosto squadra e staff si sposteranno a Castel di Sangro, in Abruzzo, presumibilmente per altri 10 giorni di ritiro. Già fissata la prima amichevole, contro il Bayern Monaco, il 31 luglio.