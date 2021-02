focus Serie A, la Top 11 del 21° turno: Pandev è il grande protagonista

Di seguito la formazione ideale del 21° turno di Serie A. Vince il premio di migliore della giornata Goran Pandev, che da buon ex infligge una severa lezione al Napoli, affossandolo con una doppietta. Ecco il nostro 4-3-3:

MATTIA PERIN

Genoa-Napoli 2-1

Il portiere del Genoa indossa i panni del supereoe con la “S” sul petto. Si sporca i guantoni dopo appena cinque minuti sulle conclusioni di Zielinski e poi di Lozano. Provvidenziale il suo riflesso sul tiro potente sempre dell’attaccante messicano, vola nella ripresa a salvare su Damme, si deve inchinare solo al gol di Politano.

ROBIN GOSENS

Atalanta-Torino 3-3

È praticamente ovunque, nel primo tempo sulla destra diventa imprendibile. Salva sulla linea, segna come un attaccante. Per poco non chiede i guantoni a Gollini per potersi piazzare anche in porta.

IVAN RADOVANOVIC

Genoa-Napoli 2-1

Prestazione di sostanza da vero e proprio difensore. Si francobolla a Petagna con qualche sbavatura - come in occasione della traversa - ma alla fine tiene alto il muro rossoblu.

GIORGIO CHIELLINI

Juventus-Roma 2-0

In forma smagliante, il miglior acquisto possibile per la Signora. Qualcuno diceva che lui e il viterbese potessero insegnare a Harvard: soprattutto quando giocano in coppia, pochi dubbi.

THEO HERNANDEZ

Milan-Crotone 4-0

Crea praticamente il secondo gol duettando con i compagni di squadra e poi mettendo il turbo, regalando un cioccolatino a Ibrahimovic. Da quel momento la partita è definitivamente chiusa.

HAKAN CALHANOGLU

Milan-Crotone 4-0

Pazzesco impatto sulla partita, a suo modo entra in tre reti servendo due assist e duettando con Théo nell'azione del 2-0. E pensare che non giocava da 26 giorni.

NICOLO BARELLA

Fiorentina-Inter 0-2

Prosegue senza sosta la crescita del centrocampista ex Cagliari. E' anima e cuore del centrocampo nerazzurro, se poi si inventa anche gol del genere...

MIKKEL DAMSGAARD

Benevento-Sampdoria 1-1

È il voto di chi entra e ribalta la partita. Accende la Sampdoria, spegne il Benevento che non riesce assolutamente a capire cosa fare per contenerlo.

GORAN PANDEV

Genoa-Napoli 2-1

Un pallone giocabile in attacco si tramuta in gol se a colpire c’è l’attaccante macedone. Il sempreverde per Ballardini realizza una doppietta da sogno contro la sua ex squadra.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Milan-Crotone 4-0

Dominante come al solito: fa 500 e poi 501 gol in carriera a livello di club. E senza nemmeno sforzarsi troppo.

MUSA BARROW

Parma-Bologna 0-3

Due conclusioni in porta e due gol. Più tanto movimento. Sul finire del match s’inventa una genialata per mandare in porta Orsolini che non viene sfruttata a dovere.